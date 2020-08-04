Кабмин Татарстана отдаст в концессию систему, которая автоматизирует предоставление госуслуг

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о проведении конкурса на право заключить концессионное соглашение по модификации в республике информационной системы, которая призвана изменить рынок госуслуг в РТ.

Информационная система получила сложное название: «Распределенная архитектура предоставления клиентоцентричных цифровых услуг». Ранее в Минцифры Татарстана сообщали, что система должна минимизировать количество бумаг, которые необходимо предоставлять для получения тех или иных госуслуг. В качестве примера также приводилась возможность автоматически продлить получение пособий или записать на замену паспорта.

Согласно условиям, прописанным в постановлении, концессионер должен провести модификацию системы и платить 10 тысяч рублей в год в бюджет Татарстана. В ответ он получит право пользоваться системой.

Более подробные условия власти республики обещают изложить в соглашении.