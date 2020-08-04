Сегодня в Татарстане местами возможны дожди и до +24 градусов

Во вторник, 4 августа, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами дождь. Утром в отдельных районах ожидается гроза, туман.

Ветер северо-восточный умеренный, местами сильный прорывами до 15—20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра Татарстана.

Днем температура воздуха составит от +19°С до +24°С. В Казани возможно от +22°С до +24°С. В Набережных Челнах столбик термометра также будет показывать от +19°С до +21°С.

