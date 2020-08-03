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Илья ALOHADANCE ушел из FlyToMoon и остался без команды. Его заменил RogjER

15:53, 03.08.2020
Илья ALOHADANCE ушел из FlyToMoon и остался без команды. Его заменил RogjER
Фото: Virtus.pro

Илья ALOHADANCE Коробкин покинул состав FlyToMoon и, скорее всего, больше не будет играть в профессиональную Dota 2. О том, что он не может найти мотивацию продолжать играть в «Доту», он намекал во время последних интервью и трансляций.

Его в обновленном составе заменит российский игрок Владимир RodjER Никогосян, который дебютирует за команду в групповом этапе OMEGA League по Dota 2. RodjER будет играть на позиции стендина. Последней командой Никогосяна была HellRaisers, за которую он выступал с марта по июль 2020 года.

Первые матчи группового этапа OMEGA League в дивизионе Immortal начнутся 14 августа, а дебют обновленного состава FlyToMoon произойдет 20 августа.

До этого Никогосян выступал за Team Empire, Natus Vincere, Virtus.pro и Winstrike Team.

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