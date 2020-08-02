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В Казани началось празднование Дня ВДВ

10:14, 02.08.2020
В Казани началось празднование Дня ВДВ
Фото: realnoevremya.ru

В казанском парке им. Горького началось празднование Дня Воздушно-десантных войск (ВДВ). Об этом передает корреспондент «Реального времени» с места событий.

С 10.00 до 11.00 в парке пройдет торжественный митинг. Затем с 12.00 до 12.30 пройдет церемония возложения цветов к вечному огню в парке Победы.

Ранее в интервью «Реальному времени» председатель Союза десантников по Татарстану Юрий Суворов рассказал о памятниках десантникам, которые откроются сегодня сразу в нескольких населенных пунктах Татарстана в честь юбилейной даты — 90-летия ВДВ.

Общество Татарстан
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