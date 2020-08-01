Более 150 стобалльников подали заявления на поступление в КФУ

В КФУ отмечают рост среднесуточной подачи заявлений от абитуриентов. По данным на 30 июля, 170 абитуриентов, имеющих высший балл ЕГЭ, подали документы в приемную комиссию, причем шестеро имеют высший балл по двум предметам.

Также по состоянию на 30 июля более 21 тыс. человек подали порядка 45 тыс. заявлений.

Больше всего заявлений на поступление на бюджетную форму обучения абитуриенты подают в Институт международных отношений (3 418), Институт управления, экономики и финансов ­(2 815), Институт вычислительной математики и информационных технологий (2 745) и Институт фундаментальной медицины и биологии (2 646).

Среди иностранных студентов наибольшее число заявлений подано гражданами Узбекистана и Туркменистана, сообщает пресс-служба КФУ.

Ранее в Казанском федеральном университете выделили дополнительно 180 бюджетных мест. Таким образом, их количество в вузе увеличилось до 5 510.



