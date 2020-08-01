«Рубин» и ФК «КАМАЗ» сыграют спаринг-матч в Казани

«Рубин» определился со спаринг-партнером на межсезонье. Казанский клуб сыграет с челнинским «КАМАЗом» в понедельник, 3 августа. У татарстанских команд есть предварительная договоренность, на данный сейчас определяется место проведения матча — на базе «Рубина» либо на поле «Казань Арены». Начало игры в 17:00 по мск.

Как стало известно «Реальному времени», «КАМАЗ» ждет результаты тестов на COVID-19, и уже в зависимости от них будет принято окончательное решение о возможности проведения поединка.

Напомним, ранее наставник «Рубина» Леонид Слуцуий заявлял о необходимости провести хотя бы один спаринг перед стартом нового сезона.