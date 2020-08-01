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«Рубин» и ФК «КАМАЗ» сыграют спаринг-матч в Казани

12:43, 01.08.2020

«Рубин» определился со спаринг-партнером на межсезонье. Казанский клуб сыграет с челнинским «КАМАЗом» в понедельник, 3 августа. У татарстанских команд есть предварительная договоренность, на данный сейчас определяется место проведения матча — на базе «Рубина» либо на поле «Казань Арены». Начало игры в 17:00 по мск.

Как стало известно «Реальному времени», «КАМАЗ» ждет результаты тестов на COVID-19, и уже в зависимости от них будет принято окончательное решение о возможности проведения поединка.

Напомним, ранее наставник «Рубина» Леонид Слуцуий заявлял о необходимости провести хотя бы один спаринг перед стартом нового сезона.

СпортФутбол Татарстан
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