Прокуратура Татарстана начала проверку по видео о «подставе» ГИБДД

Фото: скриншот

Прокуратура РТ отреагировала на публикации о «подставе» гаишников под Казанью. В надзорном ведомстве обещают провести тщательную проверку.

«Надзорное ведомство проверит правомерность действий автоинспекторов и при наличии оснований примет меры реагирования», — сообщили в прокуратуре.

Напомним, активист партии «Коммунисты России» Сергей Зайцев опубликовал пост в котором рассказал как попался на «подставу» сотрудников ГИБДД. Он утверждает, что полицейский на дороге заставил его повернуть под запрещающий знак, а за поворотом ждал второй сотрудник автоинспекции, который оштрафовал водителя.