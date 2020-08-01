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Прокуратура Татарстана начала проверку по видео о «подставе» ГИБДД

11:51, 01.08.2020
Прокуратура Татарстана начала проверку по видео о «подставе» ГИБДД
Фото: скриншот

Прокуратура РТ отреагировала на публикации о «подставе» гаишников под Казанью. В надзорном ведомстве обещают провести тщательную проверку.

«Надзорное ведомство проверит правомерность действий автоинспекторов и при наличии оснований примет меры реагирования», — сообщили в прокуратуре.

Напомним, активист партии «Коммунисты России» Сергей Зайцев опубликовал пост в котором рассказал как попался на «подставу» сотрудников ГИБДД. Он утверждает, что полицейский на дороге заставил его повернуть под запрещающий знак, а за поворотом ждал второй сотрудник автоинспекции, который оштрафовал водителя.

АвтоПроисшествия Татарстан
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