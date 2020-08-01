В Татарстане при аварии на трассе погиб ребенок

Фото: ОГИБДД по Буинскому району

В Буинском района Татарстана легковой Volkswagen перевернулся на дороге. В ехавшей из Казани в Буинск машине находились четверо.

Все они были доставлены в больницу. В итоге семилетняя девочка скончалась, передает пресс-служба ОГИБДД по Буинскому району.

Авария произошла накануне. В соцсетях татарстанцы уже рассказали, что в пятницу в районе происшествия прошел дождь и трасса была мокрой.