Казанец обвинил татарстанских гаишников в «подставе»

В соцсетях появился пост, в котором пользователь жалуется на казанских сотрудников ГИБДД. Он утверждает, что полицейские подставили его, чтобы оштрафовать.

Согласно рассказу автора, выезжая на трассу М-7 он столкнулся с гаишником, который не пустил его на дорогу, а вынудил повернуть налево несмотря на запрещающий знак.

Однако за поворотом его остановил следующий полицейский. Он оштрафовал водителя за нарушение правил ПДД.

«Вот такая подстава, будьте осторожны. Постановление я конечно же обжалую, письмецо в прокуратуру так же непременно зашлю», — написал пользователь, приложив видео произошедшего.

Автором оказался активист партии «Коммунисты России» Сергей Зайцев.