В Елабуге бюст Ленина отреставрируют за 300 тысяч рублей

В Елабуге идет реставрация бюста Ленина на улице Казанская. Работы оценили в 300 тысяч рублей, деньги выделила «Татнефть».

Кроме самого монумента предполагается обновить и «кремлевскую» стену за скульптурой, передает газета «Новая Кама».

Глава исполкома города Ильфат Исмагилов объяснил, что поврежденные ступени к бюсту подрядчик убрал и теперь будет отливать новые.

«Полностью очистили постамент от штукатурки, под которой скрывалась очень красивая бетонная основа. Также будет очищаться стела», — сказал чиновник.

Также планируется почистить сам бюст. Затем монумент будет покрыт защитным составом.

Этот памятник является объектом культурного наследия местного значения. Он был установлен в 1925 году на бывшей Рыбной площади.