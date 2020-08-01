В Елабуге бюст Ленина отреставрируют за 300 тысяч рублей
В Елабуге идет реставрация бюста Ленина на улице Казанская. Работы оценили в 300 тысяч рублей, деньги выделила «Татнефть».
Кроме самого монумента предполагается обновить и «кремлевскую» стену за скульптурой, передает газета «Новая Кама».
Глава исполкома города Ильфат Исмагилов объяснил, что поврежденные ступени к бюсту подрядчик убрал и теперь будет отливать новые.
«Полностью очистили постамент от штукатурки, под которой скрывалась очень красивая бетонная основа. Также будет очищаться стела», — сказал чиновник.
Также планируется почистить сам бюст. Затем монумент будет покрыт защитным составом.
Этот памятник является объектом культурного наследия местного значения. Он был установлен в 1925 году на бывшей Рыбной площади.ОбществоИстория Татарстан
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