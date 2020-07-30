Главное к утру: у депутатов проверят гражданство, долгострой «Свея» обещают сдать в следующем году
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 30 июля.
- Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить наличие двойного гражданства у депутатов нижней палаты парламента. Так он отреагировал на обращение представителя фракции КПРФ Дениса Парфенова.
- Телеканалы «Россия 1» и «360» покажут Курбан-байрам. Они будут транслировать проповедь и праздничную молитву из московской мечети.
- Набсовет госкомпании «Автодор» заочно проголосует по вопросам заключения крупных сделок на строительство платной трассы М-12 Москва — Казань.
- ГИСУ Татарстана объявило тендер на строительство спального корпуса для полилингвального комплекса «Адымнар», который строится на базе школы на улице Бондаренко в Казани. Начальная цена контракта составляет 636,4 млн рублей.
- Новый застройщик и подрядчик проблемного дома на Достоевского, 57 пообещали дольщикам сдать дом к обещанному сроку — марту 2021 года.
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