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Глава Роспотребнадзора высказала опасения по поводу приостановки плановой вакцинации

15:39, 29.07.2020
Глава Роспотребнадзора высказала опасения по поводу приостановки плановой вакцинации
Фото: kremlin.ru

Глава Роспотребнадзора (РПН) Анна Попова на совещании с президентом России Владимиром Путиным сообщила о четкой тенденции снижения коронавирусной инфекции. «Стратегия оправдывается в большинстве регионов. Такими темпами мы могли бы идти и дальше, но впереди сезон ОРВИ», — сказала она.

Также она выразила опасения по поводу приостановки плановой вакцинации и других медицинских услуг: «В мире 175 млн детей пропустили вакцинацию против кори, а это ведет в ближайшем будущем к осложнению этой инфекции».

Она подтвердила, что вирус на различных поверхностях (линолеум, пластик, металл и других) сохраняется до 48 часов, поэтому соблюдение мероприятий по обработке поверхностей очень важно. При этом коронавирус через воду не передается.

На совещании Анна Попова заявляла о новых вирусах гриппа, от которых россияне ранее не прививались.

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