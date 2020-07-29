Новости общества

15:14 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Роспотребнадзор предупредил о новом типе гриппа

14:48, 29.07.2020
Роспотребнадзор предупредил о новом типе гриппа
Фото: torange.biz

В этом сезоне в Россию придут вирусы гриппа, от которых россияне ранее не прививались. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

«И это еще раз подчеркивает актуальность иммунизации от гриппа в этом сезоне», — сказала она.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что 74 млн россиян получили вакцинацию от гриппа, в том числе 18 млн детей. На данный момент идет работа по увеличению этого числа. Через 2 недели начнутся первые поставки вакцины против гриппа в первый регион.

Общество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем