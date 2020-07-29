147 человек выдвинулись в губернаторы 18 регионов России

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Порядка 147 человек выдвинулись в кандидаты на выборы губернаторов в 18 регионах России. Об этом сообщил руководитель рабочей группы ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

Лидирующую позицию занимает Иркутская область, где на выборы выдвинулись 11 самовыдвиженцев и шесть представителей партий. При этом в 2015 году в этом регионе выдвигалось только семь кандидатов, пишет «РИА Новости».

«На данный момент своих кандидатов выдвинули 24 партии, причем активно участвуют в этом как парламентские, так и непарламентские партии. Это достаточно большое количество партий, которые участвуют в самих выборах и выдвигают своих кандидатов», — отметил Григорьев.

Напомним, что выборы главы региона пройдут в том числе и в Татарстане. Пока зарегистрирован только один кандидат — действующий президент РТ Рустам Минниханов.