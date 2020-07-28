Итоги дня: евро за 85 рублей, первая лицензия 5G в стране и тендеры по М-12 на полтриллиона
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за сегодняшний день, 28 июля.
- Во вторник гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Он отчитался перед главой государства об итогах работы госкорпорации за прошлый год. Среди ключевых событий Чемезов назвал поставку «Ансатов», которые производятся в Казани, для Национальной службы санитарной авиации. Также он упомянул о начале тестовых испытаний беспилотных КАМАЗов. Президент отметил, что видел такую машину во время визита в Татарстан в прошлом году.
- В России выдана первая лицензия на запуск нового стандарта связи 5G. Ее получил оператор МТС, но пока речь идет о создании частных закрытых сетей для различных компаний. Для запуска формата в массовом сегменте требуется диапазон 3,4—3,8 ГГц, который в России недоступен.
- В Татарстане назвали главного «конкурента» для Рустама Минниханова на выборах президента республики. По мнению вице-спикера Госсовета РТ Юрия Камалтынова, который возглавил предвыборный штаб действующего руководителя региона, конкуренцию Минниханову составляет только коронавирус: «Других конкурентов не вижу, если честно, не обижая наших коллег».
- Камалтынов также сообщил, что во время предвыборной кампании у Минниханова будет около 30 доверенных лиц.
- В Татарстане число смертельных случаев от коронавируса выросло до 41. На сегодня подтвердились еще два случая. COVID-19 стал причиной смерти жителя Елабужского района (скончался 17 июля) и жительницы Казани (скончалась 27 июля).
- Евро пробил очередную планку. Курс европейской валюты на Мосбирже сегодня впервые со 2 апреля превысил 85 рублей.
- Строительство платной трассы М-12 Москва — Казань начнется уже скоро. «Автодор» объявил тендеры по восьми участкам. Их начальная стоимость в сумме составила 507,3 млрд рублей.
- В Роспотребнадзоре рассказали, что из 17 мест, которые используются для купания в Татарстане, заключение о соответствии действительно получил только один пляж в Нижнекамске.
- В Казани коммунисты возмутились скульптурами, установленными возле нового торгового центра на улице Павлюхина. Гневный пост опубликовал депутат Казгордумы от КПРФ Алексей Серов. Его не устроило, что в арт-объектах использованы образы Сталина, Ленина и Карла Маркса.
Евгений КалашниковПромышленностьМашиностроениеОПКТехнологииОбществоМедицина Татарстан
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