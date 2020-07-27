Итоги дня: пожар в центре Казани, самые жаркие дни для России и отпуск Минниханова
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за сегодняшний день, 27 июля:
- Сегодня в центре Казани произошел пожар. Загорелось историческое здание по Коротченко, 26. Заброшенный доходный дом купца Соболева был построен в 1869 году и получил статус исторически ценного градоформирующего объекта. Сообщение о пожаре поступило в 10.57. Огонь был локализован в 12.21, а потушить его удалось к 13.07. Со второго этажа пожарные спасли двух женщин. В соцсетях появилось немало фото и видео с места происшествия. Прокуратура начала проверку по факту возгорания исторического здания.
- Гидрометцентр РФ ждет самую теплую пятидневку. Такое заявление сделал научный руководитель ведомства Роман Вильфанд. Он объяснил, что к концу июля прогреваются даже самые нижние слои почвы и вся энергия Солнца идет во внешние слои атмосферы. Правда, синоптики Татарстана прогнозируют в республике не самую жаркую погоду. В ближайшие пять дней сохранится вероятность дождей и гроз, а максимальная температура ожидается на уровне +32°С.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов ушел в отпуск. Предполагается, что отдыхать он будет две недели.
- ЦИК республики отчитался, что документы для регистрации подали уже все пять представителей партий, выдвинутых в кандидаты на пост президента Татарстана. Зарегистрировали пока только Минниханова.
- В Татарстане подтвердился еще один случай смерти от коронавируса, и теперь список жертв COVID-19 в республике состоит из 39 фамилий.
- Тем временем в Минздраве РТ отрицают предположения, что в Набережных Челнах смертность выросла из-за вируса. Первый заместитель министра Альмир Абашев объяснил, что жители автограда стали реже обращаться за медпомощью. Он связал это с боязнью заразиться коронавирусом. То есть косвенно «ковид» к этому все же причастен.
- Виноват вирус и в другой проблеме — численность безработных в республике на конец июня достигла 68,5 тысячи человек, а значит, выросла приблизительно в 6 раз.
- Китайский производитель бытовой техники Haier планирует запустить еще одно производство в Набережных Челнах. Кроме холодильников и стиральных машин, компания намерена выпускать здесь smart-телевизоры. На новый завод планируется потратить 2,2 млрд рублей, а запустить производство должны во втором квартале 2021 года.
- Бывшие сотрудники газеты «Ведомости» заявили о работе над новым изданием. Ресурс получит название VTimes и должен запуститься уже осенью.
- В Казани начал работу китайский агрегатор такси Didi Chuxing.
- Цена золота побила рекорд 2011 года и подскочила до $1 935 за тройскую унцию.
Евгений КалашниковОбщество Татарстан
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