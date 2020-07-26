Microsoft принудительно обновит старые версии Windows 10

Microsoft подтвердила переход на следующий этап распространения обновления May 2020 Update для операционной системы Windows 10. Теперь компьютеры со старыми версиями будут обновлены автоматически.

Таким образом компания расширит круг пользователей c новой версией ОС.

Планируется, что специально разработанный алгоритм будет определять устройства со старыми версиями программной платформы и автоматически установит на них Windows 10 May 2020 Update.

Так, в ближайшее время принудительное обновление затронет компьютеры с Windows 10 (1809) и Windows 10 (1903), поддержка которых истекает 10 ноября и 8 декабря соответственно, сообщает BetaNews.

Ранее после обновления операционной системы Windows 10 пользователи столкнулись с проблемами при подключении к интернету.

