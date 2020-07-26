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Защитник «Нижнего Новгорода» Жбанов перешел в УНИКС

10:55, 26.07.2020
Защитник «Нижнего Новгорода» Жбанов перешел в УНИКС
Фото: vk.com/nnbasket

Российский защитник Георгий Жбанов подписал контракт с казанским УНИКСом, сообщает пресс-служба клуба.

С баскетболистом подписано однолетнее соглашение с возможностью продления еще на один сезон.

Ранее Жбанов четыре года выступал за «Нижний Новгород», где в Единой лиге ВТБ набирал в среднем 3,1 очко, 1,4 подбора.

Напомним, УНИКС также подписал однолетний контракт с американцев Нейтом Уолтерсом.

СпортБаскетбол Татарстан
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