Сегодня в Татарстане ожидаются дожди и до +24 градусов

В воскресенье, 26 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами ожидается кратковременный дождь, локально сильный. В отдельных районах возможна гроза.

Ветер северо-западный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15—18 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра Татарстана.

Днем температура воздуха составит от +19°С до +24°С. В Казани возможно от +21°С до +23°С. В Набережных Челнах столбик термометра также будет показывать от +21°С до +23°С.

