В Татарстане приступили к уборке зерновых и зернобобовых культур

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В Татарстане приступили к уборке зерновых и зернобобовых культур: уже убраны первые 30 тыс. га. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

К уборке урожая зерновых и зернобобовых культур приступили 25 районов. Уже намолочено 120 тысяч тн. со средней урожайностью 40 ц/га. Всего будут задействовано 3,5 тысяч зерноуборочных комбайнов, в том числе около 2 тысяч высокопроизводительных, 1200 самоходных и валковых косилок, 4200 грузовых автомашин, сообщали министр.

Агрании также заготавливают корма из кормосмесей и второго укоса многолетних трав. На зиму заготовлено 2,8 млн. тн. сенажа, 455 тыс. тн. сена, в расчете на условную голову 20,4 ц. кормовых единиц — 68% от потребности.

Отметим, что основными темами в инстаграм-аккаунтах глав районов республики на неделе стали сбор урожая и участие Татарстана в конкурсе туристских кластеров.

