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В Минздраве России спрогнозировали ситуацию с коронавирусом осенью

10:48, 25.07.2020
В Минздраве России спрогнозировали ситуацию с коронавирусом осенью
Фото: realnoevremya.ru

В Министерстве здравоохранении России не ожидают большого роста заболеваемости коронавирусом осенью. Об этом заявил главный инфекционист ведомства Владимир Чуланов, пишет «РИА Новости».

По его словам, некоторый подъем заболеваемости возможен. Осенью в школах и вузах формируются новые коллективы, и, как следствие, создаются условия для распространения инфекций.

Минздрав отмечает, что Россия только начала выходить из пандемии, а в некоторых регионах ситуация все еще остается напряженной.

В середине июля Чуланов выразил мнение, что вторая волна коронавируса случится осенью, когда будет традиционный рост заболеваемости.

ОбществоМедицина
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