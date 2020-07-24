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Мохаммади расторг контракт с «Авешем». Нападающего связывают с переходом в «Рубин»

11:16, 24.07.2020
Мохаммади расторг контракт с «Авешем». Нападающего связывают с переходом в «Рубин»
Фото: cdaves.pt

Нападающий Мердад Мохаммади расторг контракт с португальским клубом «Авеш» и получил статус свободного агента, сообщает иранское агентство Tasnim.

По данным источника, футболист покинул клуб из-за финансовых проблем. «Авеш» задержал нападающему заработную плату на три последних месяца.

В минувшем сезоне Мохаммади в 28 матчах чемпионата Португалии забил восемь мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее агент футболиста Мортеза Талегани рассказал об интересе к иранскому нападающему со стороны «Рубина» и «Уфы».

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