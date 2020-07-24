Мохаммади расторг контракт с «Авешем». Нападающего связывают с переходом в «Рубин»
Нападающий Мердад Мохаммади расторг контракт с португальским клубом «Авеш» и получил статус свободного агента, сообщает иранское агентство Tasnim.
По данным источника, футболист покинул клуб из-за финансовых проблем. «Авеш» задержал нападающему заработную плату на три последних месяца.
В минувшем сезоне Мохаммади в 28 матчах чемпионата Португалии забил восемь мячей и отдал пять результативных передач.
Ранее агент футболиста Мортеза Талегани рассказал об интересе к иранскому нападающему со стороны «Рубина» и «Уфы».СпортФутбол Татарстан
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