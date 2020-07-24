«ФНЛ, привет, как дела?" В «Оренбурге» пошутили о вылете команды из РПЛ

Пресс-служба футбольного клуба «Оренбург» пошутила о вылете команды из Российской премьер-лиги (РПЛ). В следующем сезоне оренбургская команда сыграет в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

«ФНЛ, привет, как дела? Можно к вам?» — опубликовано в посте в Twitter-аккаунте «Оренбурга». Также к записи прикреплено изображение картины «Возвращение блудного сына».

По итогам минувшего сезона «Оренбург» занял последнее место в турнирной таблице РПЛ. За тур до конца чемпионата оренбуржцы вылетели в ФНЛ.

Ранее из-за вспышки коронавируса в команде матчи с «Краснодаром» и «Уралом» не состоялись, «Оренбургу» были присуждены технические поражения со счетом 0:3.