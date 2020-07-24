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Главное к утру: найденный фундамент исторического здания и грант на IT-проекты в условиях вирусных пандемий

07:00, 24.07.2020
Главное к утру: найденный фундамент исторического здания и грант на IT-проекты в условиях вирусных пандемий
Фото: Реальное время

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 24 июля.

  • Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 26 июля главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге. Подготовка и проведение парада возложены на Минобороны РФ и другие федеральные органы исполнительной власти, которые определяет правительство.
  • Сотрудники Центра информационной безопасности Университета Иннополис выиграли грант РФФИ на лучшие проекты научных исследований по теме «Фундаментальные проблемы возникновения и распространения коронавирусных эпидемий». Грант поддержит исследование «Модели и методы обеспечения устойчивости социотехнических систем общества в условиях вирусных эпидемий типа пандемии COVID-19 на основе приобретаемого иммунитета».
  • Вакцинация от коронавируса россиян из групп риска может начаться уже в августе, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Сейчас в ведомстве уточняют, кто именно войдет в группу риска, добавил он.
  • Возле Казанского кремля во время земляных работ по замене трубопровода обнаружили старинный фундамент.
Общество Татарстан
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