Главное к утру: найденный фундамент исторического здания и грант на IT-проекты в условиях вирусных пандемий
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 24 июля.
- Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 26 июля главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге. Подготовка и проведение парада возложены на Минобороны РФ и другие федеральные органы исполнительной власти, которые определяет правительство.
- Сотрудники Центра информационной безопасности Университета Иннополис выиграли грант РФФИ на лучшие проекты научных исследований по теме «Фундаментальные проблемы возникновения и распространения коронавирусных эпидемий». Грант поддержит исследование «Модели и методы обеспечения устойчивости социотехнических систем общества в условиях вирусных эпидемий типа пандемии COVID-19 на основе приобретаемого иммунитета».
- Вакцинация от коронавируса россиян из групп риска может начаться уже в августе, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Сейчас в ведомстве уточняют, кто именно войдет в группу риска, добавил он.
- Возле Казанского кремля во время земляных работ по замене трубопровода обнаружили старинный фундамент.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым