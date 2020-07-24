Первая исламская молитва в «Айя-Софии» будет длиться сутки

Первая молитва мусульман в храме Святой Софии («Айя-София»), после того как она получила статус мечети, продлится около суток.

Вход в мечеть будет открыт с 10 утра пятницы, 24 июля. Для прохода внутрь установят 11 контрольно-пропускных пунктов. Во дворе храма для прихожан будут подготовлены специальные раздельные для мужчин и женщин молитвенные зоны.

Мечеть «Айя-София» будет открыта до утра 25 июля. Все это время возле собора будут дежурить 101 карета скорой помощи и вертолет, сообщила губернатор Стамбула Али Ерликая.

Она также призвала верующих взять с собой в мечеть средства индивидуальной защиты, молитвенный коврик и «терпение и понимание», сообщает Еthnos.

10 июля Госсовет Турции отменил решение правительства страны от 1934 года о смене статуса «Айя-Софии» с мечети на музей. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после этого подписал указ о превращении храма в мечеть. В тот же день из «Айя-Софии» прозвучал первый призыв на намаз.

