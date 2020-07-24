Сегодня в Татарстане ожидаются гроза, град и сильный ветер

В пятницу, 24 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами днем возможен дождь, вечером и ночью локально сильный. В отдельных районах возможна гроза, вечером и ночью местами пройдет град.

Ветер северо-западный 4—9 м/с, местами порывами до 14 м/с, при грозе кратковременные усиления до 15—20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра Татарстана.

Днем температура воздуха составит от +20°С до +25°С. В Казани возможно от +20°С до +23°С. В Набережных Челнах столбик термометра также будет колебаться от +21°С до +23°С.