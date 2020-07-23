Итоги дня: обновление НКЦ, потоп в Казани, визит посланника Путина
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 23 июля:
- Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил создать в Татарстане первую бондовую зону В2В2С для трансграничной интернет-торговли. Соответствующее предложение он направил главе Минфина России Антону Силуанову. Как отметил глава республики в своем письме, в Татарстане есть все необходимые условия для создания бондовой зоны: высокая степень подготовки логистической инфраструктуры, оптимальное географическое расположение, поддержка республиканских органов власти.
- В Казани официально переименовали «Национальный культурный центр Казань». Теперь здание на берегу Казанки носит название «Музейный комплекс города Казани». Руководителем комплекса назначен член Комитета Государственного совета Республики Татарстан по государственному строительству и местному самоуправлению Луиза Космылина.
- Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что при соблюдении всех мер безопасности предпосылок для возникновения второй волны коронавируса в России нет. По его словам, на данный момент по России фиксируется массовое снижение заболеваемости. Он отметил, что в Москве это примерно 0,2—0,3%, по стране — чуть менее 1%.
- Сегодня в Татарстан прибыл полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров. Он оценил подготовку к Единому дню голосования в республике, посетил Горкинско-Ометьевский лес, осмотрел строительство БКК. В ходе своего визита полпред президента РФ в ПФО отметил, что опыт Татарстана по благоустройству парков следует тиражировать по всей России.
- Татарстан вошел в число 22 пилотных регионов, отобранных Росавтодром, по внедрению интеллектуальных транспортных систем (ИТС). На их развитие в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» в 2020 году выделят более 3,3 млрд рублей.
- Казань сегодня вновь затопило после дождя. «Реальное время» собрало фото и видео затопленных улиц. Также сегодня вечером в городе наблюдаются 9-балльные пробки.
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