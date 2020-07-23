В Казани постановили снести 27 незаконно установленных гаражей
Глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов распорядился демонтировать самовольно установленные гаражи на территории районов. Распоряжение опубликовано в сборнике документов мэрии Казани.
Собственники 27 гаражей должны демонтировать строения не позднее чем через пять дней. В противном случае в течение трех месяцев будет проведен принудительный демонтаж.
Ранее в Казани демонтировали 12 самовольно установленных и незаконно размещенных торговых павильонов.
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