«Стрела» в четвертьфинале Кубка России сыграет против «Славы»

По итогам жеребьевки четвертьфинальной стадии Кубка России по регби среди мужских команд соперником казанской «Стрелы» станет московская «Слава».

Ожидается, что встреча пройдет в период с 12 по 14 августа в Казани. Точная дата матча станет известна чуть позже.



Напомним, в предыдущей стадии Кубка России команда Джей Пи Нила обыграла у себя дома пензенский «Локомотив». Подробнее об этой встрече можно почитать в материале «Реального времени».