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«Стрела» в четвертьфинале Кубка России сыграет против «Славы»

13:39, 23.07.2020
«Стрела» в четвертьфинале Кубка России сыграет против «Славы»
Фото: vk.com/rugby

По итогам жеребьевки четвертьфинальной стадии Кубка России по регби среди мужских команд соперником казанской «Стрелы» станет московская «Слава».

Ожидается, что встреча пройдет в период с 12 по 14 августа в Казани. Точная дата матча станет известна чуть позже.

Напомним, в предыдущей стадии Кубка России команда Джей Пи Нила обыграла у себя дома пензенский «Локомотив». Подробнее об этой встрече можно почитать в материале «Реального времени».

Спорт Татарстан
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