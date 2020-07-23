Власти Татарстана обсуждают вопрос об аресте нелегальных легковых такси

В Татарстане обсуждают вопрос ареста нелегальных такси. Об этом рассказал заместитель начальника Средне-Волжского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Ространснадзора Радик Рамазанов.

По словам спикера, в Кабмине РТ обсуждался вопрос об аресте автобусов и легковых такси, которые нелегально перевозят пассажиров. Предполагается, что транспорт будет помещен на бесплатную стоянку, пока владелец не оплатит штраф за езду, к примеру, без медосмотра врача, передает «Татар-информ».

Ранее в Нижнекамске местные власти провели рейды по выявлению нелегальных такси.

