Новости общества

12:22 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Власти Татарстана обсуждают вопрос об аресте нелегальных легковых такси

11:21, 23.07.2020
Власти Татарстана обсуждают вопрос об аресте нелегальных легковых такси
Фото: : e-nizhnekamsk.ru

В Татарстане обсуждают вопрос ареста нелегальных такси. Об этом рассказал заместитель начальника Средне-Волжского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Ространснадзора Радик Рамазанов.

По словам спикера, в Кабмине РТ обсуждался вопрос об аресте автобусов и легковых такси, которые нелегально перевозят пассажиров. Предполагается, что транспорт будет помещен на бесплатную стоянку, пока владелец не оплатит штраф за езду, к примеру, без медосмотра врача, передает «Татар-информ».

Ранее в Нижнекамске местные власти провели рейды по выявлению нелегальных такси.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также