Казанский Кремль прокомментировал постановление Кабмина о приостановлении поддержки НКО

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Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова прокомментировала постановление премьер-министра республики Алексея Песошина о приостановлении конкурса социальных проектов, а также господдержки некоммерческих организаций и предоставления грантов детским и молодежным общественным организациям до 2021 года.

По ее словам, решение пока не принято.

— Просто вопрос на стадии обсуждения. Ждем, когда будет принято финальное решение и будут даны пояснения в отношении тех поправок или изменений, которые в этом постановлении, возможно, возникнут. Говорить о том, что окончательно принято решение такое, рано, — сообщила Галимова.

Напомним, Кабмин Татарстана приостановил проведение конкурсов социальных проектов и предоставление поддержки НКО.

