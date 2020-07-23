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Госдума приняла закон о воспитании патриотизма

08:03, 23.07.2020 1
Госдума приняла закон о воспитании патриотизма
Фото: evening-kazan.ru

В Госдуме сразу во втором и третьем чтении приняли президентский законопроект об усилении патриотического воспитания в школах и вузах. Предполагается, что он вступит в силу 1 сентября 2020 года.

Поправки внес глава государства Владимир Путин. В закон «Об образовании» будет внесена статья о «требованиях к организации воспитания», обязующая образовательные учреждения составить календарный план воспитательной работы по формированию чувства патриотизма, уважения к памяти защитников Отечества, подвигам героев и традициям многонациональных культур.

«Образование должно включать не только знания и навыки, но и духовные, моральные ценности, которые формируют личность, гражданина, объединяют общество»,— цитирует «Коммерсант» спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в вузах появятся проректоры по воспитательной работе, а у ученых — День татарской науки.

Общество
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:09
    .... в вузах появятся проректоры по воспитательной работе, а затем и первые отделы вознобновят свою работу))!
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