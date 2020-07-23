Госдума приняла закон о воспитании патриотизма

В Госдуме сразу во втором и третьем чтении приняли президентский законопроект об усилении патриотического воспитания в школах и вузах. Предполагается, что он вступит в силу 1 сентября 2020 года.

Поправки внес глава государства Владимир Путин. В закон «Об образовании» будет внесена статья о «требованиях к организации воспитания», обязующая образовательные учреждения составить календарный план воспитательной работы по формированию чувства патриотизма, уважения к памяти защитников Отечества, подвигам героев и традициям многонациональных культур.



«Образование должно включать не только знания и навыки, но и духовные, моральные ценности, которые формируют личность, гражданина, объединяют общество»,— цитирует «Коммерсант» спикера Госдумы Вячеслава Володина.



Ранее «Реальное время» сообщало, что в вузах появятся проректоры по воспитательной работе, а у ученых — День татарской науки.

