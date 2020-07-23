Новости общества

07:43 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Главное к утру: благоустройство «Тюбетей Tower», памятные посадочные талоны и когда ждать вакцину

07:00, 23.07.2020
Главное к утру: благоустройство «Тюбетей Tower», памятные посадочные талоны и когда ждать вакцину
Фото: Реальное время

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 23 июля.

  • В Набережных Челнах произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Прокуратура начала проверку по факту данного инцидента.
  • АО «Международный аэропорт «Казань» заплатит 972 тысячи рублей за поставку памятных посадочных талонов. Тендер был опубликован на сайте госзакупок два дня назад.
  • В Москве кинотеатры готовятся возобновить работу 1 августа.
  • В ВОЗ рекомендовали не ждать вакцину от COVID-19 раньше следующего года.
  • В АИР Татарстана рассказали, как благоустроят территорию возле «Тюбетей Tower». Территорию планируется превратить в парк с тематическими ландшафтными зонами, посвященными городам-побратимам.
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также