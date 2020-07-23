Главное к утру: благоустройство «Тюбетей Tower», памятные посадочные талоны и когда ждать вакцину

Главное к утру: благоустройство «Тюбетей Tower», памятные посадочные талоны и когда ждать вакцину
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 23 июля.
- В Набережных Челнах произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Прокуратура начала проверку по факту данного инцидента.
- АО «Международный аэропорт «Казань» заплатит 972 тысячи рублей за поставку памятных посадочных талонов. Тендер был опубликован на сайте госзакупок два дня назад.
- В Москве кинотеатры готовятся возобновить работу 1 августа.
- В ВОЗ рекомендовали не ждать вакцину от COVID-19 раньше следующего года.
- В АИР Татарстана рассказали, как благоустроят территорию возле «Тюбетей Tower». Территорию планируется превратить в парк с тематическими ландшафтными зонами, посвященными городам-побратимам.
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