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На улицах Нижнекамска появились велосипеды хэндбайки

04:28, 23.07.2020
На улицах Нижнекамска появились велосипеды хэндбайки
Фото: e-nkama.ru

Нижнекамск стал первым городом в Татарстане, на улице которого появились велосипеды хэндбайки (веломобили с ручным приводом или трехколесные велосипеды с ручным приводом). Их приобрели благодаря республиканскому гранту.

Теперь встречи в городе проходят на хэндбайках. Записаться на прогулку на необычном велосипеде можно по номеру, указанному на сайте администрации Нижнекамского района.

В начале июля в Нижнекамске запустили ночной квест на велосипедах.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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