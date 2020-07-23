На улицах Нижнекамска появились велосипеды хэндбайки
Нижнекамск стал первым городом в Татарстане, на улице которого появились велосипеды хэндбайки (веломобили с ручным приводом или трехколесные велосипеды с ручным приводом). Их приобрели благодаря республиканскому гранту.
Теперь встречи в городе проходят на хэндбайках. Записаться на прогулку на необычном велосипеде можно по номеру, указанному на сайте администрации Нижнекамского района.
В начале июля в Нижнекамске запустили ночной квест на велосипедах.
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