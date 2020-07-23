Сегодня в Татарстане ожидаются дожди и до +25 градусов

В четверг, 23 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Возможен кратковременный дождь, локально сильный. В отдельных районах гроза, утром туман.

Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15—20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра Татарстана.

Днем температура воздуха составит от +20°С до +25°С. В Казани возможно от +23°С до +25°С. В Набережных Челнах столбик термометра также будет колебаться от +21°С до +23°С.

