Главное к утру: еще две новых смерти от COVID-19, строительство за городом и рост смертности по России
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 22 июля.
- В России зафиксировали рост смертности за 6 месяцев 2020 года. В основном это произошло из-за летальных исходов в результате заражения коронавирусом.
- В Татарстане еще два пациента скончались от COVID-19, всего число смертельных случаев в республике достигло 31.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов провел заседание рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда». Минниханов отметил рост интереса к малоэтажному жилью в сельской местности.
- В Набережных Челнах прокуратура провела проверку аттракциона «Веселые горки», который развалился прямо во время катания.
- Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал рассказал о своем пребывании в СИЗО. «Есть анекдот про гостиницу на поляне, на свежем воздухе. На здании висит надпись: «Если и у нас не заснете, то вас точно мучит совесть», — сказал он.
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