Новости общества

07:12 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Главное к утру: еще две новых смерти от COVID-19, строительство за городом и рост смертности по России

07:00, 22.07.2020
Главное к утру: еще две новых смерти от COVID-19, строительство за городом и рост смертности по России
Фото: Реальное время

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 22 июля.

  • В России зафиксировали рост смертности за 6 месяцев 2020 года. В основном это произошло из-за летальных исходов в результате заражения коронавирусом.
  • В Татарстане еще два пациента скончались от COVID-19, всего число смертельных случаев в республике достигло 31.
  • Президент Татарстана Рустам Минниханов провел заседание рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда». Минниханов отметил рост интереса к малоэтажному жилью в сельской местности.
  • В Набережных Челнах прокуратура провела проверку аттракциона «Веселые горки», который развалился прямо во время катания.
  • Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал рассказал о своем пребывании в СИЗО. «Есть анекдот про гостиницу на поляне, на свежем воздухе. На здании висит надпись: «Если и у нас не заснете, то вас точно мучит совесть», — сказал он.
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также