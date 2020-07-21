В Казани девочка госпитализирована с черепно-мозговой травмой после обстрела из рогатки

Фото: «Реальное время»

В Казани 12-летняя девочка пострадала после обстрела, предположительно, из рогатки. Ребенок госпитализирован в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга.

Девочка сидела на лавочке во дворе, когда ей в затылок прилетел металлический шарик. Она обратилась к родителям, которые вызвали скорую помощь. Медики, в свою очередь, обратились в правоохранительные органы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». На месте происшествия найдены четыре металлических шарика, которыми, предположительно, были произведены выстрелы, сообщает Следственный комитет РТ.

Ранее СК возбудил уголовное дело после гибели ребенка в частном водоеме.

