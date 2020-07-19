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Прокуратура Татарстана проверит информацию об операции на глаз без анестезии в Азнакаево

16:07, 19.07.2020
Прокуратура Татарстана проверит информацию об операции на глаз без анестезии в Азнакаево
Фото: Реальное время

Прокуратура Татарстана проверит информацию о том, что в Азнакаево 78-летней женщине зашили глаз без анестезии.

Эта информация появилась в местных пабликах: дочь пожилой женщины рассказала, что ее мать получила травму глаза в огороде. В дальнейшем пенсионерку отвезли больницу, где, по словам женщины, ей зашили рану без анестезии.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка полноте и своевременности оказания медицинской помощи пожилому человеку, установлены все обстоятельства происшествия». — сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Общество Татарстан
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