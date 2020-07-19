Ученые рассказали о самочувствии участников испытаний вакцины от коронавируса

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Все участники испытаний вакцины от коронавируса чувствуют себя хорошо, сообщил сегодня Директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов. Это касается как тех, кто еще находится под наблюдением врачей, так и выписанных домой.

Клинические испытания в Сеченовском университете проходят с 18 июня. Часть участников тестирования вакцины отпустили домой 15 июля, вторую группу планируют выписать в этот понедельник.

Как добавил Тарасов, добровольцы вышли «живыми, здоровыми и достаточно бодрыми духом» (цитата по «РИА Новости»).

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что первая регистрация вакцины от коронавируса в России, возможно, пройдет в первой-второй декаде августа.



Напомним, накануне стало известно, что британские ученые выявили шесть форм COVID-19. Эти формы различаются симптомами и тяжестью протекания заболевания.