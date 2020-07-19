В Татарстане мужчина утонул, скатившись в реку в салоне автомобиля

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Автомобиль LADA Granta съехал с высокого берега в реку Ик в Мензелинском районе Татарстана накануне вечером. В это время в салоне находился водитель — мужчина 1966 года рождения. В результате происшествия он утонул — тело водителя извлекли следующим утром.

Как передает пресс-служба регионального главка МЧС, сообщение об инциденте поступило в 22:38 18 июля. В 8:58 следующего дня водолазная группа ЗПСО №6 достала тело из машины затонувшей в 5 метрах от берега на глубине 3,5 метра. Тело передали сотрудникам полиции.

Напомним, что за прошедшую неделю в Татарстане на воде погибли 14 человек, трое из которых — дети. Президент Татарстана Рустам Минниханов на совещании в эту субботу поручил взять мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах на особый контроль.

