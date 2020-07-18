В МЧС предупредили татарстанцев о грозе с градом
С вечера субботы, 18 июля, в Татарстане ожидается ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют град, грозы и сильный ветер.
Как сообщает татарстанский главк МЧС, в республике пройдут сильные дожди, местами — грозы. Локально возможен град. Сила ветра может достигать 20 м/с, в Казани — до 17м/с.
В МЧС рекомендовали не выходить из зданий без особой надобности и быть внимательными на дороге.Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым