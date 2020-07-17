Итоги дня: «народные» облигации для М-12, многодневные выборы и какой пляж одобрил Роспотребнадзор Татарстана
«Реальное время» публикует главные события прошедшего дня, 17 июля.
- «Автодор» рассматривает возможность выпуска «народных» облигаций для финансирования строительства новой скоростной автотрассы М-12 от Москвы до Казани, заявил глава госкомпании Вячеслав Петушенко. Он добавил, что компания уже использует механизмы привлечения средств на рынке и ее облигации достаточно активно выкупают российские банки.
- ЦИК Татарстана выступает за проведение выборов в течение нескольких дней в связи с непростой эпидемиологической ситуацией. Кондратьев подчеркнул, что ЦИК РТ абсолютно поддерживает систему неоднодневных выборов в ситуации с эпидемией коронавируса, поскольку предполагается, что к сентябрю масочно-перчаточный режим сохранится.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока не принял решение об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Он отметил, что глава государства будет анализировать информацию, которая к нему поступает.
- Новое уголовное дело о преступлениях в «Интехбанке» возбудили в Следкоме по РТ. Неустановленных должностных лиц кредитного учреждения подозревают по четырем составам преступлений — растрата, злоупотребление полномочиями, преднамеренное банкротство и фальсификация финансовой отчетности. Предварительный ущерб от действий неустановленных банкиров следователи оценивают в 6 млрд рублей с лишним.
- «МСП Банк» (дочерний банк Корпорации МСП) предоставил первый кредит самозанятому предпринимателю — заем в размере 400 тыс. рублей сроком на 3 года по ставке 8,5% годовых получил Ильгам Вазиев из Татарстана.
- В Татарстане к 2024 году хотят создать облачную систему здравоохранения. Доступ к своим данным сможет получить любой пациент медучреждений Татарстана.
- Верховный суд Татарстана оставил в СИЗО главу татарстанского отделения Всероссийского общества инвалидов Рифата Ганибаева, несмотря на обращения к президенту Татарстана Рустаму Минниханову и генпрокурору РФ Игорю Краснову о смене меры пресечения.
- Роспотребнадзор Татарстана назвал единственный пляж в республике, на котором разрешено купаться. Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии получил пляж «Кама» в Нижнекамском районе.
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