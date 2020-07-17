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Стало известно, кто возглавит казанский Театр юного зрителя

04:29, 17.07.2020
Стало известно, кто возглавит казанский Театр юного зрителя
Фото: mincult.tatarstan.ru

В казанском ТЮЗе представили нового главного режиссера театра. Представила его коллективу министр культуры РТ Ирада Аюпова.

Новым режиссером стал Радион Букаев, который работал в театрах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Омска и других городов. До казанского ТЮЗа он работал главным режиссером Магаданского драматического театра.

К своим служебным обязанностям в казанском ТЮЗе Букаев приступит 5 ноября.

Ранее Рустам Минниханов посетил казанский ТЮЗ, где ему представили концепцию развития внутреннего дворика театра.

ОбществоКультура Татарстан
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