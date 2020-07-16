Итоги дня: соципотека доступней, почему не открывают пляжи и деньги на индексацию зарплат чиновников
«Реальное время» публикует главные события прошедшего дня, 16 июля.
- Президент Владимир Путин заявил, что глубина вызванного пандемией коронавируса кризиса в России оказалась очень серьезной. При этом глава государства считает, что принятые решения по борьбе с кризисом, вызванным коронавирусом, «попали в точку», хотя не обошлось и без проблем.
- Организаторы сообщили об отмене проведения шествия «Бессмертного полка» 26 июля. Решение о проведении мероприятия примут после нормализации эпидемиологической обстановки.
- Число умерших от коронавируса в Татарстане возросло до 26 человек.
- Госжилфонд снизил первоначальный взнос по соципотеке в 2 раза — до 5% от стоимости квартиры. Сниженная ставка будет действовать до 1 сентября текущего года.
- В Татарстане льготные ставки по налогу на арендуемое имущество технопарков продлили до 2024 года.
- Минздрав Татарстана подтвердил, что трое медиков Васильевской больницы заражены коронавирусом. Остальные работники больницы отправлены на самоизоляцию.
- В Татарстане официально не будет открыт купальный сезон до тех пор, пока не решится вопрос безопасности. По словам пресс-секретаря президента Татарстана Лилии Галимовой, пляжи в республике остаются официально закрытыми не только из-за угрозы распространения COVID-19, но и из-за ряда вопросов, связанных с безопасностью.
- Депутаты Госсовета сняли с повестки законопроект, отменяющий индексацию зарплат чиновникам. Президент Татарстана Рустам Минниханов нашел на это дополнительные средства.
- Госкомитет по тарифам сообщил о повышении цен на газ. Ведомство обещает, что рост не превысит 3%.
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