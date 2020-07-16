Главное к утру: в Москве задержали 132 человека, в Казани открылись ТЦ и появился мурал с Сергеем Бодровым

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 16 июля.

В Москве прошла несанкционированная акция против поправок в Конституцию. По данным МВД, задержаны 132 человека.



Депутат КПРФ Артем Прокофьев предложил ввести прямые выборы мэра Казани.



После того, как в Набережных Челнах утонул 17-летний парень, прокуратура решила проверить, как власти города следят за безопасностью на воде.



В Казани открылись торговые центры.



В Казани на стене ЖБИ-2 появился портрет Сергея Бодрова.



Профессор КФУ Тимур Зефиров рассказал, как правильно спасать утопающего.

