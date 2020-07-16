Новости общества

07:18 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Главное к утру: в Москве задержали 132 человека, в Казани открылись ТЦ и появился мурал с Сергеем Бодровым

07:00, 16.07.2020
Главное к утру: в Москве задержали 132 человека, в Казани открылись ТЦ и появился мурал с Сергеем Бодровым
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 16 июля.

В Москве прошла несанкционированная акция против поправок в Конституцию. По данным МВД, задержаны 132 человека.

Депутат КПРФ Артем Прокофьев предложил ввести прямые выборы мэра Казани.

После того, как в Набережных Челнах утонул 17-летний парень, прокуратура решила проверить, как власти города следят за безопасностью на воде.

В Казани открылись торговые центры.

В Казани на стене ЖБИ-2 появился портрет Сергея Бодрова.

Профессор КФУ Тимур Зефиров рассказал, как правильно спасать утопающего.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем