В Казани продают столовую на Баумана почти за 25 миллионов

На одном из сайтов объявлений выставили на продажу действующую столовую на улице Баумана в Казани. Судя по фотографиям, продается столовая «Каравай». За нее просят 24,9 миллиона рублей.

Общая площадь составляет 250 кв. м. Столовая полностью оборудована техникой, сделан современный ремонт. Она работает уже 5 лет. Среднемесячная выручка составляет около 2 млн рублей, с прибылью 400 тыс. рублей в месяц.

Также продавец рассматривает продажу готового бизнеса без помещения за 5,5 млн рублей.

Напомним, в Казани во втором квартале 2020 года спрос на готовый бизнес упал на 34%. Средняя стоимость предприятий увеличилась на 52% по сравнению с январем — мартом. Спрос на самые востребованные предприятия — в сфере услуг и торговли — снизился на 32% и 51% соответственно.