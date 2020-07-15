Один из казанских поселков перейдет на мешочный сбор мусора

С 1 августа жители поселка Царицыно Советского района Казани переходят на мешочный сбор мусора, а бункеры для крупногабаритных отходов будут установлены в определенных местах с возможностью изменить точку сбора. Такое решение принято на очередном собрании ТОС «Царицыно».

На собрании рассказали о том, как соседний поселок Нагорный перешел на мешочный сбор отходов, в результате чего удалось избавиться от захламленных контейнерных площадок и наладить транспортную логистику. Мусоровозы приезжают три раза в неделю и забирают мешки с отходами перед каждым двором. При этом цена на вывоз отходов для жителей поселка не изменилась, сообщает пресс-служба мэрии Казани.



Контейнерная площадка у дома №50 по ул. Возрождение в ближайшее время будет полностью ликвидирована. С помощью спецтехники территорию полностью очистят от отходов и засыплют песком.