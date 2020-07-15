Новости общества

11:26 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минздрав Татарстана прокомментировал ситуацию с медиками Васильевской районной больницы

09:53, 15.07.2020 1
Минздрав Татарстана прокомментировал ситуацию с медиками Васильевской районной больницы
Фото: vk.com/narodnaiagazeta

Сотрудники Васильевской районной больницы действительно ушли на больничный, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минздрава Татарстана.

Сколько медиков находятся на больничном и чем они болеют, в пресс-службе ведомства затруднились ответить, информация уточняется.

«Несколько сотрудников Васильевской районной больницы — филиала ГАУЗ «Зеленодольская центральная районная больница» ушли на больничный. Чтобы избежать возможного распространения заболевания и обезопасить других сотрудников и пациентов, было принято решение о приостановлении госпитализации в дневной и круглосуточный стационары», — говорится в ответе, присланном в редакцию.

В Минздраве также сообщили, что пока больница будет закрыта, в здании будет проведена замена инженерно-технических сетей водоснабжения и канализации.

Во время ремонта экстренная и неотложная помощь жителям поселка Васильево будет оказываться в Зеленодольской ЦРБ.

Ранее стало известно, что стационар Васильевской районной больницы закрыт из-за того, что у 30 медиков диагностировали пневмонию. Тесты на COVID-19 сотрудники ВРБ не сдавали.

ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:32
    Что же это за пневмония такая, пневмония же не заразная болезнь,а 30 медиков сразу заболели.но это не короновирус, потому что анализ на короновирус у них не брали.наверное это стечение обстоятельств
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем