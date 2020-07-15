Минздрав Татарстана прокомментировал ситуацию с медиками Васильевской районной больницы

Сотрудники Васильевской районной больницы действительно ушли на больничный, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минздрава Татарстана.

Сколько медиков находятся на больничном и чем они болеют, в пресс-службе ведомства затруднились ответить, информация уточняется.

«Несколько сотрудников Васильевской районной больницы — филиала ГАУЗ «Зеленодольская центральная районная больница» ушли на больничный. Чтобы избежать возможного распространения заболевания и обезопасить других сотрудников и пациентов, было принято решение о приостановлении госпитализации в дневной и круглосуточный стационары», — говорится в ответе, присланном в редакцию.

В Минздраве также сообщили, что пока больница будет закрыта, в здании будет проведена замена инженерно-технических сетей водоснабжения и канализации.

Во время ремонта экстренная и неотложная помощь жителям поселка Васильево будет оказываться в Зеленодольской ЦРБ.

Ранее стало известно, что стационар Васильевской районной больницы закрыт из-за того, что у 30 медиков диагностировали пневмонию. Тесты на COVID-19 сотрудники ВРБ не сдавали.

