СМИ: стационар Васильевской районной больницы закрыт — более 30 медиков ушли на больничный из-за пневмонии

С 13 июля стационар Васильевской районной больницы (ВРБ) закрыли для пациентов. Более 30 сотрудников ВРБ ушли на больничный из-за пневмонии, пишет «Народная газета Васильево».

«Действительно, прием пациентов на стационарное лечение временно приостановлен. Ориентировочно на две недели. Пациентов госпитализируют в Зеленодольскую ЦРБ», — сообщил заместитель главного врача васильевской больницы Артем Андрамонов.

По предварительной информации, сначала заболели медики из терапевтического отделения, потом кардиологии и хирургии, после чего отделения временно расформировали.

Несколько сотрудников в тяжелом состоянии лечатся в больницах Казани. Остальные на амбулаторном лечении.

«Я сейчас ушла не просто на больничный, но и самоизолировалась. Как все те, у которых просто температура и минимум симптомов. Тест на COVID-19 не брали, просто пришел врач и сказал, что ставим диагноз «вирусная инфекция»», — рассказала анонимно одна из сотрудниц больницы.