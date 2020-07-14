В Казани до октября ограничат движение по трем улицам в Кировском районе

В Кировском районе Казани ограничили движение автотранспорта и пешеходов по улицам 2-й Старо-Аракчинской, Приволжской и Богатырской до 31 октября.

Так, движение перекрыто по ул. 2-й Старо-Аракчинской, на участке от дома №4 до ул. Приволжской; по ул. Приволжской, на участке от ул. 2-й Старо-Аракчинской до ул. Богатырской; по ул. Богатырской, на участке от ул. Приволжской до ул. Привокзальной.

Ограничение движения связано с ремонтом проезжей части и благоустройства, передает пресс-служба мэрии Казани.

В столице Татарстана до 23 июля ограничили движение по дороге по улице Габдуллы Тукая.

